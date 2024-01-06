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Пенсионерка из Барнаула перевела мошенникам полмиллиона рублей

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Пенсионерка из Барнаула перевела мошенникам полмиллиона рублей

В обстоятельствах случившегося разбирается полиция

Источник фото: unsplash.com

В отдел полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу обратилась 64-летняя женщина, лишившаяся накоплений в результате действий телефонных мошенников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, накануне пенсионерке поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Неизвестный заявил, что в отношении женщины возбудили уголовное дело по факту оформления кредитных займов на третьих лиц общей суммой в 500 тысяч рублей.

Для решения вопроса потерпевшей предложили перевести на указанный счет денежные средства в размере 250 тысяч рублей, для этого пенсионерке пришлось оформить кредит на свое имя.

В дальнейшем выдававшие себя за правоохранителей лица убедили свою жертву в необходимости перевода на счёт 250 тысяч рублей дополнительно. После отправления конечной суммы заявительница поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Взято отсюда.

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