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Пенсионерка погибла под колесами машины в Бийске

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Пенсионерка погибла под колесами машины в Бийске

Она скончалась до приезда скорой помощи.

Источник фото: МУ МВД России "Бийское"

29 февраля в районе дома № 124 на улице Сенной в Бийске автомобиль сбил пешехода насмерть.

Правоохранители установили, что 69-летний водитель «Шевроле Ланос» допустил наезд на 66-летнюю женщину-пешехода. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте, отмечает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

В результате происшествия пешеход скончалась до приезда скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Взято отсюда.

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