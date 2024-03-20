Перцовой вонью в бийской школе заинтересовалось следствие

Следователи СК России по Алтайскому краю устанавливают обстоятельства распыления газового баллончика в одной из школ города Бийска.

Сегодня в школе № 9 города Бийска в результате распыления перцового газа из баллончика пострадали трое учеников в возрасте 11-ти, 15-ти и 17-ти лет. По данному факту следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи регионального СК, несовершеннолетним оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе проверочных мероприятий предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Бийске в школе ученик распылил перцовый баллончик

Взято отсюда.

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