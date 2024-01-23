Перенять опыт акул медиарынка России смогут жители Алтайского края

Федеральная образовательная программа «Мастерская новых медиа» объявила набор на первый в 2024 году образовательный поток.

Его участниками могут стать медиаменеджеры, медиаспециалисты, блогеры, контент-мейкеры, SMM-специалисты, продюсеры.

Занятия будут вести одни из лучших в стране специалистов в области медиа и связей с общественностью. В прошлые годы мастерами программы были известные медиаменеджеры Владимир Соловьёв, Арам Габрелянов, Кристина Потупчик, гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Участники программы узнают о современных трендах в интернет-коммуникациях, особенностях создания проектов и конструктивного контента, формировании и развитии личного бренда, изучат техники информационных кампаний, займутся разработкой эффективной медиастратегии. Выпускники становятся частью сообщества Мастерской и получают дополнительные возможности развития своих инициатив и проектов.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, программа формирует кадровый резерв главы государства в сфере новых медиа.

«Это колоссальная ответственность. Потому что теперь, отбирая кандидатов на обучение в «Мастерскую новых медиа», мы, по сути, отвечаем за то, чтобы президентский кадровый резерв полностью соответствовал актуальным запросам, был способен встать на защиту нашей страны, формировать безопасное, полезное, интересное для каждого жителя России медиаполе. Нас это мотивирует находить новые решения и подходы в развитии программы», – подчеркнула куратор программы, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Обучение в «Мастерской новых медиа» бесплатное. В этом году отбор слушателей впервые организовали на собственной платформе . Подать заявку, пройти анкетирование и выполнить творческое задание нужно до 5 февраля. Лучшие кандидаты дойдут до финала – онлайн-интервью. Старт занятий запланирован на март. Несколько очных модулей пройдёт в Москве.

Обучение в Мастерской уже прошли 840 человек из 85 регионов страны. Среди них ведущий Первого канала Сергей Тугушев, топ-блогер ВКонтакте Алексей Костыркин, специальный корреспондент RT Константин Придыбайло.

Справка

Программа «Мастерская новых медиа» создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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