Переполненные больницы, горемать и перекрытие движения. Что произошло в Алтайском крае 20 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 20 января.
Главное за день в Алтайском крае.
- Как прошло морозное Крещение – большой фоторепортаж altapress.ru смотрите тут.
- В барнаульских больницах почти не осталось мест. Болеющие пневмонией заняли даже урологическое отделение.
- В Барнауле мать оставила маленьких детей на улице. Оказалось, что она отлучилась в магазин, оставив малышей одних.
- В Алтайском крае временно перекроют движение. Когда трасса будет перекрыта можно прочитать тут.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
21.01.2024