Пернатые пухляши, беби-бум, победа над раком. 7 добрых новостей января

Altapress.ru рассказывает, как врачи в Сибири спасли женщину от агрессивного рака мозга, козлята и обезьянки пополнили ряды обитателей барнаульского зоопарка, а алтайские спасатели помогли замерзающему в машине мужчине.

Птицы в Косихинском районе.

В Барнаульском зоопарке пополнение: у семьи яванских макак родился малыш. Также в “Лесной сказке” родились двое камерунских козлят и один – нубийский.

В Алтайской психиатрической больнице имени Эрдмана открыли отделение первого психотического эпизода. Здесь будут помогать людям, страдающим от болезней шизофренического спектра, вернуться в социум.

Сотрудники МЧС спасли подростков, которые заблудились при подъеме в гору Тугаю на Алтае и едва не замерзли.

На Алтае вдвое увеличилось число краснокнижных баранов. Сейчас их более 6 тысяч. Сотрудники Сайлюгемского нацпарка связывают прирост с хорошей охраной территории.

В Алтайском крае пожарные спасли мужчину, который чуть не замерз в автомобиле. Он направлялся в Усть-Пристанский район, не справился с управлением из-за гололедицы и съехал в снежный кювет.

В Новосибирске врачи спасли женщину от агрессивной опухоли мозга. Ей провели курс химиолучевой терапии, и через пять лет у нее не возникло рецидивов. Сейчас пациентка живет полной жизнью.

Фотограф-натуралист Роман Алдергот обустроил в лесу в Косихинском районе кормушку для птиц. Смотрите, кто туда прилетел!

Новорожденные козлята в Барнаульском зоопарке: двое камерунских.

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Взято отсюда

17.01.2024