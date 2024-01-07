Перспективная спортсменка умерла в возрасте 20 лет по неизвестным причинам

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Российская перспективная шорт-трекистка скончалась в возрасте 20 лет. Причина смерти молодой спортсменки неизвестна
Союз конькобежцев России сообщил о смерти 20-летней спортсменки Анастасии Середы.
“Большую утрату понесла конькобежная семья. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память“, — указано в сообщении.
Причина смерти девушки не сообщается.
В 2022 году Середа одержала победу на Кубке России в составе эстафетной команды. Также шорт-трекистка становилась призером в состав эстафетной команды на соревнованиях Кубка России в 2022 и 2023 годах, пишет “МК”.
Взято отсюда.
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