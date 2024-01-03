Первый малыш в 2024 году на Алтае решил появиться прямо за праздничным столом

1 января в барнаульском роддоме №2 на свет появились четыре мальчика и шесть девочек. Первым стал мальчик, которого назвали Савелий.

Роддом.

Как сообщают “Вести Алтай”, его мама приехала в Барнаул из Заринска прямо из-за праздничного стола. Ее соседка по палате Евгения Кузнецова тоже родила 1 января. На свет появилась дочь Агата.

Акушеры-гинекологи, неонатологи, акушерки, медсестры даже в праздничные дни находятся на трудовом посту. Дома, говорят, к дежурствам относятся с пониманием. В старейшем роддоме Барнаула за последние пять лет 1 января появились на свет 66 малышей.

Напомним, в канун Нового года в барнаульском перинатальном центре “Дар” родился малыш весом в 5040 гр. и ростом 62 см.

“АиФ Алтай” писал, что ребенок не хотел появляться даже на 40-й неделе беременности. Родить самой маме не получилось, ведь она могла навредить и себе, и ребенку. Поэтому пришлось делать кесарево сечение, оперировал пациентку врач перинатального центра Евгений Хабаров.

Операция прошла успешно, а мальчика назвали Владимиром.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда

03.01.2024