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Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

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Ранее altapress.ru показывал, как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае. Все очень ждали и вот настало официальное открытие.

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

На открытие проехался снегоход с большим флагом Масленицы.

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Зрителям очень понравилось представление богатырей.

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Собравшиеся гости в восторге от представлений.

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Интересные сани в виде домика сделали ребята из Барнаула.

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Только взгляните на этих ростовых кукол.

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Самое вкусненькое уже на подходе.

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

«Сибирская Масленица — 2024».

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

«Сибирская Масленица — 2024».

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

«Сибирская Масленица — 2024».

Как проходило начало фестиваля «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае можно посмотреть тут.

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Взято отсюда
16.03.2024

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