реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

По данным синоптиков, на Алтае всю зиму будет царить аномальная погода

Подписывайся на ГОРНЯК22!

По данным синоптиков, на Алтае всю зиму будет царить аномальная погода

После лёгких морозов и метелей на регион обрушилось стремительное потепление до +5 °С с ливнями и шквалистым ветром.

Сейчас на улице от -18 до -23 °С. Ночью местами обещают до -35 °С. И такие аномальные перепады – всю зиму. Январь 2024 года жители Алтайского края точно запомнят. С начала года в регионе зафиксировано уже несколько резких температурных перепадов: то звенит январская вьюга, то ливни хлещут упруго. Очередной рывок погодных качелей произошёл в минувшее воскресенье, когда после минусовых температур снова пошёл дождь с сильным ветром, а к утру понедельника всё сковало почти 20-градусным морозом. Синоптическая карта за январь 2024 года, скорее всего, войдёт в учебники для студентов географического факультета. Нетипичные для Алтайского края перепады температур принёс циклон, который сегодня уже смещается на восток. Его запоздало сменяет азиатский, или сибирский, антициклон, как правило, он формируется несколько раньше. В этот раз и на карте он выглядит необычно, у него очень много ядер. Предсказать, как будут развиваться синоптические события сейчас – непросто. По словам учёных, это тенденция, связанная с глобальным потеплением, когда температурный режим сильно колеблется внутри одного сезона. Скачки атмосферного давления и температуры влияют на сердечно-сосудистую и нервную систему человека, говорят медики. Такие «качели» ощущают не только метеозависимые люди. Только на прошлой неделе травмы из-за гололёда в крае получили 750 человек. Участковые терапевты тоже отмечают наплыв пациентов. С начала года на Алтае автомобилисты уже несколько раз отмечали так называемый день жестянщика. Количество дорожных аварий, по сравнению с первыми двумя неделями января прошлого года, выросло почти в полтора раза. А всего с начала года на территории Алтайского края зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие, в них 5 человек погибли и 128 получили ранения. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 55 ДТП, в которых 12 человек погибли и 74 получили ранения. Кстати, недавно отремонтированные участки дорог от таких перепадов вряд ли пострадают, говорят дорожники. А вот если на полотне уже были ямы и трещины, то состояние может ухудшиться. То похолодание, которое уже пришло в Алтайский край, судя по данным сервисов погоды, задержится минимум до конца рабочей недели. Дневные температуры не будут подниматься выше 13 °С, а ночные – выше 23-25 °С.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

новости алтая , лента новостей горного алтая и республики ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Сестру Антона Шеломенцева начал проверять Следком

16.01.2024

 Происшествия

В Алтайском крае пьяный водитель выдал себя за участника СВО, чтобы избежать наказания

16.01.2024

 Происшествия

Любовь Успенскую обманули мошенники на 1 млн рублей

16.01.2024

 Происшествия

Самолет рухнул на трассу в Чили, пилот погиб. Страшные кадры

16.01.2024

 Происшествия

Кровавого маньяка-милиционера этапировали из Сибири на “мордовскую зону”

16.01.2024

 Происшествия

Сотрудник Wildberries признался в поджоге склада в Санкт-Петербурге

16.01.2024

 Происшествия

Где в Алтайском крае построят купели на Крещение и какая будет погода

16.01.2024

 Происшествия

Скидка — 150 млн. В Барнауле настойчиво пытаются продать торговый дом в историческом центре

16.01.2024

 Происшествия

Маленький секрет. Как лебеди зимуют на незамерзающем озере Светлое в Алтайском крае – видео altapress.ru

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске