По данным синоптиков, на Алтае всю зиму будет царить аномальная погода

После лёгких морозов и метелей на регион обрушилось стремительное потепление до +5 °С с ливнями и шквалистым ветром.

Сейчас на улице от -18 до -23 °С. Ночью местами обещают до -35 °С. И такие аномальные перепады – всю зиму. Январь 2024 года жители Алтайского края точно запомнят. С начала года в регионе зафиксировано уже несколько резких температурных перепадов: то звенит январская вьюга, то ливни хлещут упруго. Очередной рывок погодных качелей произошёл в минувшее воскресенье, когда после минусовых температур снова пошёл дождь с сильным ветром, а к утру понедельника всё сковало почти 20-градусным морозом. Синоптическая карта за январь 2024 года, скорее всего, войдёт в учебники для студентов географического факультета. Нетипичные для Алтайского края перепады температур принёс циклон, который сегодня уже смещается на восток. Его запоздало сменяет азиатский, или сибирский, антициклон, как правило, он формируется несколько раньше. В этот раз и на карте он выглядит необычно, у него очень много ядер. Предсказать, как будут развиваться синоптические события сейчас – непросто. По словам учёных, это тенденция, связанная с глобальным потеплением, когда температурный режим сильно колеблется внутри одного сезона. Скачки атмосферного давления и температуры влияют на сердечно-сосудистую и нервную систему человека, говорят медики. Такие «качели» ощущают не только метеозависимые люди. Только на прошлой неделе травмы из-за гололёда в крае получили 750 человек. Участковые терапевты тоже отмечают наплыв пациентов. С начала года на Алтае автомобилисты уже несколько раз отмечали так называемый день жестянщика. Количество дорожных аварий, по сравнению с первыми двумя неделями января прошлого года, выросло почти в полтора раза. А всего с начала года на территории Алтайского края зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие, в них 5 человек погибли и 128 получили ранения. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 55 ДТП, в которых 12 человек погибли и 74 получили ранения. Кстати, недавно отремонтированные участки дорог от таких перепадов вряд ли пострадают, говорят дорожники. А вот если на полотне уже были ямы и трещины, то состояние может ухудшиться. То похолодание, которое уже пришло в Алтайский край, судя по данным сервисов погоды, задержится минимум до конца рабочей недели. Дневные температуры не будут подниматься выше 13 °С, а ночные – выше 23-25 °С.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

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