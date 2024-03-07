По югу плюсовая. Какая погода будет в Алтайском крае в праздничные дни

Синоптики прогнозируют благоприятную погоду на праздничные дни.
Цветение. Весна.
В Алтайском крае
8 марта, пятница:
- В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.
- Температура -1,-6 гр., по югу до +4 гр.
- Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
9 марта, суббота:
- В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.
- Температура 0,+5 гр., по северу до -5 гр.
- Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
10 марта, воскресенье:
- Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, гололедные явления. На дорогах местами гололедица.
- Температура +1,+6 гр., по югу до +11 гр.
- Ветер юго-западный, 6-11 м/с, по югу местами порывы 15-20 м/с.
Цветы. Весна.
В Барнауле
8 марта, пятница:
- Небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
- Температура -2,-4 гр.
- Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
9 марта, суббота:
- В конце дня небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
- Температура 0,+2 гр.
- Ветер южный, 2-7 м/с.
10 марта, воскресенье:
- Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. На дорогах местами гололедица.
- Температура +4,+6 гр.
- Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
Ранее сообщалось, что после штиля на россиян обрушится магнитная буря.
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Взято отсюда
07.03.2024