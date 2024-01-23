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Почему Блиновская оказалась в СИЗО и какое наказание ей теперь грозит

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Почему Блиновская оказалась в СИЗО и какое наказание ей теперь грозит

Фото: кадр видео Telegram-канала "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Елену Блиновскую, которая учила россиян исполнять желания с помощью запросов во Вселенную, отправили в СИЗО из-за нарушений правил домашнего ареста

Замоскворецкий суд Москвы принял решение отправить Елену Блиновскую в СИЗО, сообщает “Интерфакс”.

Теперь Блиновская в СИЗО пробудет как минимум до 26 апреля 2024 года.

Раньше “фея марафонов” находилась под домашним арестом. Следователь попросил ужесточить меру пресечения из-за “неоднократных нарушений”. В частности, следствие не оценило новогоднюю вечеринку Блиновской, на которой присутствовала свидетель по ее уголовному делу.

СИЗО Фото: pixabay.com

Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, легализации преступных доходов, а также неправомерный оборот средств платежей. По данным следствия, Блиновская не уплатила налогов на 918 млн руб. с помощью схемы “дробления” бизнеса, за счет которой блогер занижала свои доходы.

На заседании суда 22 января Блиновская не признала вину в неправомерном обороте средств платежей, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

По данным Mash , на заседании Блиновская расплакалась, когда муж передал ей сумку с теплыми вещами.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть Россию. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов на общую сумму более 918 млн рублей и легализации преступных доходов. В деле фигурирует и ее супруг Алексей Блиновский.

Взято отсюда.

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