Почему в Сети ждут “воскрешения” Пригожина, “назначенного” на 25 января

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В СМИ и соцсетях все громче звучат конспирологические теории: Евгений Пригожин, основатель ЧВК “Вагнер”, якобы может быть жив и что его гибель якобы была инсценировкой

Гибель такой известной и противоречивой личности, каким стал глава ЧВК “Вагнер“, показалась многим россиянам как минимум загадочной. Сразу же появились теории заговора, часть из которых гласила, что “на самом деле” Евгений Пригожин может быть жив, и ему зачем-то надо, чтобы его считали мертвым.

Официальная позиция Следкома РФ такова: бизнесмен Евгений Пригожин мертв. Он разбился вместе с другими пассажирами бизнес-джета Embraer Legacy 23 августа в Тверской области. Генетическая экспертиза подтвердила, что Пригожин и его приближенные из ЧВК “Вагнер” действительно были на борту разбившегося самолета.

Но, видимо, не все верят в официальную версию, и появляются новые гипотезы и различные конспирологические теории. В Сети не утихают слухи о том, что гибель главы ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина – якобы фейк.

19 января, 12:41 Что за свежие следы горения обнаружили на месте крушения самолета Пригожина

В Тверской области на месте гибели верхушки ЧВК “Вагнер” установлен мемориал. К нему расчищена дорога, и здесь есть следы недавнего присутствия людей. У памятника что-то жгли

Так, была названа загадочная дата – 25 января. В этот день, согласно слухам, произойдет что-то, связанное с Пригожиным, сообщает ” Царьград “.

В последний день 2023 года в Сети появился короткий видеоролик о том, как военные из ЧВК “Вагнер” в разное время защищали мирных людей в самых горячих точках планеты. В конце за кадром звучит голос, который называет бойцов ЧВК черными ангелами и говорит о невозможности остановить этого ангела.

Впоследствии появились слухи, что Евгений Пригожин на самом деле жив и после своего “обнуления” он объявит о себе почему-то именно 25 января 2024 года.

При этом существуют версии о том, как именно удалось “подстроить” смерть Пригожина. Так, некоторые полагают, что в день крушения было два самолета, и борт с главой ЧВК якобы улетел либо в Азербайджан, либо в Африку.

Тот факт, что по документам Пригожин числился в списке пассажиров разбившегося самолета, сторонники конспирологии объяснили тем, что у основателя ЧВК “Вагнер” якобы были двойники, пишет ngs42.ru.

18 января, 10:14 Названа дата “воскрешения” погибшего главы ЧВК “Вагнер” Пригожина

Спустя полгода после катастрофы с самолетом Пригожина слухи вокруг его смерти не утихают. Многие люди предполагают, что в его гибели не все так просто

Ранее в Telegram-канале Baza появлялась информация , что вместо жены Евгения Пригожина на могилу бизнесмена приходила супруга его двойника.

“Вместе с настоящей дочкой Пригожина помолиться за него приехала Ирина Красавина – жена самого известного из двойников Пригожина Леонида Красавина“, – писало издание.

Однако позже в Сети появилась другая информация о личностях женщин, которые пришли на могилу бизнесмена.

“МК” напоминает , что случаи, когда Пригожин внезапно менял статут с “мертв” на “жив”, уже были. В 2019 году в Конго произошло крушение воздушного судна, и тогда считалось, что Пригожин погиб, а оказалось совсем не так. Другой похожий случай произошел и в 2022 году: Пригожина объявили погибшим после обстрела, однако, слухи о смерти были опровергнуты.

Вечером 23 августа самолет Embraer Legacy, принадлежавший Евгению Пригожину, упал на северо-западе Тверской области. Личности всех десяти погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе, сообщил СК РФ. Таким образом, во время падения бизнес-джета погибли основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин и его ближайшее окружение. 29 августа состоялись похороны главы “Вагнера”

Взято отсюда.

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