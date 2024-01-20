Почти 50 тысяч жителей Алтайского края приняли участие в крещенских мероприятиях

В Алтайском крае в мероприятиях, посвященных празднованию Крещения, приняли участие порядка 50 тысяч жителей и гостей.

18 и 19 января для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время богослужений и в местах массового купания было задействовано более 800 сотрудников полиции.К охране привлекались также сотрудники Росгвардии, народные дружинники и представители казачества.

Обеспечение общественной безопасности в период проведения мероприятий находилось на контроле начальника регионального ГУ МВД России генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна.

Как сообщили в управлении по ГО ЧС Барнаула, в местах крещенских купаний на водоёмах приняли участие более 7000 горожан, не побоялись окунуться в ледяную воду 3458 человек. В прошлом году участвовали 3667 человек.

Нарушений общественного порядка не допущено, отметили в региональном ГУ МВД.

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