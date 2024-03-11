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Почти на четверть вырос уровень зарплат в обрабатывающей промышленности Алтайского края

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Почти на четверть вырос уровень зарплат в обрабатывающей промышленности Алтайского края

Уровень зарплат в обрабатывающей промышленности Алтайского края увеличился почти на четверть в 2023 году. Наибольшие темпы показали предприятия, выпускающие одежду, котельное оборудование и продукцию ОПК.

Как рассказал на аппаратном совещании в Правительстве Алтайского края министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка, зарплата в обрабатывающей промышленности по итогам 2023 года выросла почти на четверть и составила 51 тысячу рублей. В добыче полезных ископаемых она достигла 77,8 тысячи рублей (120,5%), в энергетике — 52,9 тыс. (118,3%).

Прирост отмечен в производстве вагонов — 67 тыс. рублей (131%), автокомпонентов — 66,5 тыс. (131%), электроники — 66,3 тыс. (114,6%), химических продуктов — 60,7 тыс. (117%).

Наибольшие темпы — более чем на 40% продемонстрировали предприятия, выпускающие одежду, котельное оборудование и продукцию оборонно-промышленного комплекса.

Также увеличилась численность работающих в обрабатывающей промышленности до 92,3 тысячи человек (+1920 человек). Как отмечает региональное Минпромэнерго, наибольший прирост отмечен в производстве автокомпонентов (+854), техники и оборудования (+519), вагонов (+421), химических веществ (+291) и одежды (+183).

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Взято отсюда.

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