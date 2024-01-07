Почти полсотни ружей добровольно сдали жители Алтайского края за год

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В алтайской Росгвардии напоминают, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов грозит лишение свободы, однако при добровольной сдаче наказание не предусмотрено

В Алтайском крае Росгвардия подвела итоги работы по приему незаконно хранящегося оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с начала 2023 года местные жители добровольно сдали 48 единиц оружия: 41 охотничье гладкоствольное длинноствольное ружье, один ствол к гладкоствольному оружию, один обрез, три штуки газового оружия и одно оружие ограниченного поражения. Кроме того, в ведомство принесли более 1,2 кг пороха и 180 патронов

Все добровольцы получили выплаты от 500 до 8,8 тысяч рублей в зависимости от вида оружия и его состояния. Общая сумма вознаграждений составила 282,6 тысяч рублей.

Напомним, что сдать незаконные оружие и боеприпасы можно в ближайшем отделении полиции или территориальных подразделениях Росгвардии.

Ранее в алтайском селе мужчина открыл огонь из-за шума в баре.

Взято отсюда.

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