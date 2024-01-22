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Поджигателя офисного здания в центре столицы Алтая отправят на строгий режим

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Поджигателя офисного здания в центре столицы Алтая отправят на строгий режим

Фото: пресс-служба МЧС РФ по Республике Алтай

Из-за конфликта с одним из работников здания житель региона решил уничтожить все здание. Собственники в результате пожара понесли ущерб более 4 млн рублей

В Горно-Алтайске вынесли приговор мужчине, который сжег офисное здание на улице Чорос-Гуркина, сообщила прокуратура Республики Алтай.

Серьезный пожар произошел в июле 2021 года. В ночь на 8 июля по пожарной лестнице поджигатель забрался на чердак, облил деревянные конструкции здания бензином, поджег и скрылся места ЧП.

08 июля, 9:21 Обрушение кровли произошло в горящем административном здании Горно-Алтайска

На момент прибытия пожарных из окна второго этажа здания шел дым, горела кровля, произошло частичное обрушение крыши, возникла угроза распространения огня

Огонь охватил крышу и потолочные перекрытия второго этажа. Семь собственников понесли материальный ущерб на сумму более 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался поджечь здание трижды, только на третий раз ему это удалось. Мотивом стал конфликт с работником офиса, расположенного в здании.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к двум годам в колонии строгого режима.

Ранее в Горно-Алтайске семейная ссора едва не закончилась трагедией. Супруг облил свою возлюбленную бензином и угрожал поджечь .

Взято отсюда.

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