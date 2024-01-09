Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Подозреваемый в убийствах абитуриенток политеха останется под арестом до апреля

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Подозреваемый в убийствах абитуриенток политеха останется под арестом до апреля

Виталию Манишину снова продлили меру пресечения.

До ареста Манишин занимал должность заместителя главы администрации Калманского района. И периодически давал интервью телевидению. Он попал в СИЗО 18 мая прошлого года. Тогда его подозревали в убийстве и попытке изнасилования 17-летней девушки. Это случилось еще в 1989 году рядом с селом Зеленая Дубрава. По неподтвержденной информации, Виталий Манишин признался во время допросов и в других преступлениях. В том числе якобы, рассказал, что это он убил девушек, которые приехали поступать в политехнический университет в 2000 году. Несколько раз защита Манишина пыталась оспорить прежнее решение суда и перевести его на время следствия под домашний арест. Но суд отказывал адвокатам.

Елена Тарасова

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , алтай новости происшествия ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

В алейском детсаду поблагодарили Александра Терентьева за восстановление зарплат

10.01.2024

 Новости Барнаул

Журнал «Народы и религии Евразии» включен в международную базу Scopus

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском музыкальном театре обновят звуковое оборудование

10.01.2024

 Новости Барнаул

Как и когда в 2024 году будут проводить государственные экзамены

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае объявлен новый штормпрогноз

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Правительстве Алтайского края приняли решение из-за непогоды ввести режим повышенной готовности

10.01.2024

 Новости Барнаул

Алтайский край настигнет ураганный ветер до 118 км/ч

10.01.2024

 Новости Барнаул

Житель Бийского района напал на фельдшера

10.01.2024

 Новости Барнаул

Обвиняемый в убийствах Виталий Манишин останется под стражей до весны

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix