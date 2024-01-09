Подозреваемый в убийствах абитуриенток политеха останется под арестом до апреля

Виталию Манишину снова продлили меру пресечения.

До ареста Манишин занимал должность заместителя главы администрации Калманского района. И периодически давал интервью телевидению. Он попал в СИЗО 18 мая прошлого года. Тогда его подозревали в убийстве и попытке изнасилования 17-летней девушки. Это случилось еще в 1989 году рядом с селом Зеленая Дубрава. По неподтвержденной информации, Виталий Манишин признался во время допросов и в других преступлениях. В том числе якобы, рассказал, что это он убил девушек, которые приехали поступать в политехнический университет в 2000 году. Несколько раз защита Манишина пыталась оспорить прежнее решение суда и перевести его на время следствия под домашний арест. Но суд отказывал адвокатам.

Елена Тарасова

Взято отсюда.

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