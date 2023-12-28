Подведены итоги Всероссийских детско-юношеских конкурсов по пожарной безопасности

В Центре противопожарной пропаганды и общественных связей 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю состоялось награждение победителей и призёров Всероссийских детско-юношеских конкурсов по пожарной безопасности «Неопалимая купина» и «Человек доброй воли» (региональный этап конкурса «Неопалимая купина» в Алтайском крае называется «Пожарная ярмарка»).
В этом году в муниципальных этапах конкурсов участвовало порядка 6500 детей и педагогов практически со всех муниципальных образований Алтайского края. На краевой этап прошло 1290 работ. На Всероссийские этапы конкурсов от Алтайского края было направлено 25 работ, из них 5 заняли призовые места – четыре первых места и одно второе.
Победителями и призёрами Всероссийского детско-юношеского конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая купина» в своих возрастных категориях стали:
– Родомир Купин (I место), обучающийся «Алтайского районного детско-юношеского центра», детского объединения «Резьба по дереву», Алтайский район;
– Вячеслав Белоруков (I место), учащийся «Лицея №124», город Барнаул;
– Артём Иванов (I место), учащийся школы №3, город Бийск;
– Анастасия Перехода (II место), обучающаяся «Дома детского творчества», детского объединения «Фантазёры», город Бийск.
Победителем же Всероссийского детско-юношеского конкурса литературного творчества «Человек доброй воли» стал Дмитрий Деулин , учащийся школы №51 города Барнаула.
Участники конкурсов, их родители и руководители прибыли на церемонию награждения не только из краевой столицы, но и из других городов и районов Алтайского края. Всех их ждали дипломы, грамоты и призы, а также увлекательная экскурсия по пожарно-технической выставке и накрытый сладкий стол.
Представляем вашему вниманию написанную басню Дмитрия Деулина под названием «Разгильдяй и спички» (орфография и пунктуация автора сохранены):
На белом свете жил парнишка. Повеса, разгильдяй, врунишка.
Нет дела матери с отцом на воспитание, не дали толком и образования.
Рассевшись в парке жарким летом, задумал пакость совершить.
Залез в карман, и спичкой, вдруг,
Поджог он тополиный пух.
В одну минуту пламя разгорелось, волной огромной растекся пожар!
Горит скамья, кричит и стар, и мал!
День жаркий, солнышко палит, красивый парк огнём горит!
Здесь всяк бежит, народ тушить собрался.
А этот лоботряс – в карманы руки и убрался.
Летят машины, звук сирен. Такое страшное несчастье!
А он идёт – улыбка до ушей.
И вдруг услышал: «Парень, здравствуй!
Сержант полиции я, Прохоров Сергей.
Вы совершили злодеяние.
Составим протокол, грозит вам наказание!»
Ведь лет 14 юнцу давно, и отвечать, как взрослый будет.
Расплата ждёт тебя, дружок, ты совершил такой поджог!!!
Запомни это ты навеки – огонь не игры, не потехи.
Ущерб, потери, смерть несёт пожар.
Запомни это, стар и мал!
Родители! Своих детей любите!
Учите и воспитывайте их.
Всё важное ребёнку объясните,
Вложите честь и совесть в чад своих!
Источник: Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Взято отсюда.
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