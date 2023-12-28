Подведены итоги Всероссийских детско-юношеских конкурсов по пожарной безопасности

В Центре противопожарной пропаганды и общественных связей 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю состоялось награждение победителей и призёров Всероссийских детско-юношеских конкурсов по пожарной безопасности «Неопалимая купина» и «Человек доброй воли» (региональный этап конкурса «Неопалимая купина» в Алтайском крае называется «Пожарная ярмарка»).

В этом году в муниципальных этапах конкурсов участвовало порядка 6500 детей и педагогов практически со всех муниципальных образований Алтайского края. На краевой этап прошло 1290 работ. На Всероссийские этапы конкурсов от Алтайского края было направлено 25 работ, из них 5 заняли призовые места – четыре первых места и одно второе.

Победителями и призёрами Всероссийского детско-юношеского конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая купина» в своих возрастных категориях стали:

– Родомир Купин (I место), обучающийся «Алтайского районного детско-юношеского центра», детского объединения «Резьба по дереву», Алтайский район;

– Вячеслав Белоруков (I место), учащийся «Лицея №124», город Барнаул;

– Артём Иванов (I место), учащийся школы №3, город Бийск;

– Анастасия Перехода (II место), обучающаяся «Дома детского творчества», детского объединения «Фантазёры», город Бийск.

Победителем же Всероссийского детско-юношеского конкурса литературного творчества «Человек доброй воли» стал Дмитрий Деулин , учащийся школы №51 города Барнаула.

Участники конкурсов, их родители и руководители прибыли на церемонию награждения не только из краевой столицы, но и из других городов и районов Алтайского края. Всех их ждали дипломы, грамоты и призы, а также увлекательная экскурсия по пожарно-технической выставке и накрытый сладкий стол.

Представляем вашему вниманию написанную басню Дмитрия Деулина под названием «Разгильдяй и спички» (орфография и пунктуация автора сохранены):

На белом свете жил парнишка. Повеса, разгильдяй, врунишка.

Нет дела матери с отцом на воспитание, не дали толком и образования.

Рассевшись в парке жарким летом, задумал пакость совершить.

Залез в карман, и спичкой, вдруг,

Поджог он тополиный пух.

В одну минуту пламя разгорелось, волной огромной растекся пожар!

Горит скамья, кричит и стар, и мал!

День жаркий, солнышко палит, красивый парк огнём горит!

Здесь всяк бежит, народ тушить собрался.

А этот лоботряс – в карманы руки и убрался.

Летят машины, звук сирен. Такое страшное несчастье!

А он идёт – улыбка до ушей.

И вдруг услышал: «Парень, здравствуй!

Сержант полиции я, Прохоров Сергей.

Вы совершили злодеяние.

Составим протокол, грозит вам наказание!»

Ведь лет 14 юнцу давно, и отвечать, как взрослый будет.

Расплата ждёт тебя, дружок, ты совершил такой поджог!!!

Запомни это ты навеки – огонь не игры, не потехи.

Ущерб, потери, смерть несёт пожар.

Запомни это, стар и мал!

Родители! Своих детей любите!

Учите и воспитывайте их.

Всё важное ребёнку объясните,

Вложите честь и совесть в чад своих!

Источник: Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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