Похоронных дел мастера. Почему в Барнауле не восстанавливают дом купца Морозова

На месте пепелища на ул. Ползунова, 31 может появиться доподлинная копия дома купца Морозова, но споры собственников не дают приступить к работе

Сгоревший памятник архитектуры на ул. Ползунова, 31 в Барнауле уже могли бы восстановить. Однако новый собственник здания Сергей Чудов “застрял” в суде с владельцами 1/24 бывшего дома купца Морозова, следует из материалов дела арбитражного суда . В декабре 2023 года отклонили его кассационную жалобу, которой он пытался получить в собственность кусочек исторического здания.

История в огне

Здание по адресу: Ползунова, 31 (Социалистический, 16) построено еще в 1913 году и тогда своим главным фасадом выходило на Соборную площадь. Оно было частью обширного усадебного комплекса купца первой гильдии Андрея Морозова.

В новейшей истории деревянное здание стало собственностью компании “Алтайжилкомхоз”. Она приватизировала его еще в 1994 году. После пожара в январе 2018 года, который уничтожил большую его часть, продала 23/24 доли компании “АКС”. Сделка состоялась в апреле 2020-го, а уже в мае того же года новый собственник признан банкротом (№ А03-16640/2019). Его, конечно, обязали восстановить исторический объект, но денег не нашлось.

По данным “СПАРК”, один из учредителей компании “АКС” – Андрей Владимирович Юрьев. Он отец Глеба Андреевича Юрьева (со слов последнего) – арендатора нежилого помещения в спорном здании на ул. Ползунова, 31 – в литера А2. Там он размещает магазин ритуальных товаров. Ранее в СМИ представлялся как собственник здания на ул. Ползунова, 31. 24 октября, 7:17 Барнаульский реставратор предлагает устроить школу на историческом дрожзаводе

Если все сложится хорошо, то 150-летний дрожжевой завод Зверева может “включиться” в новую жизнь Барнаула. Для этого будущему собственнику понадобится около 218 млн рублей

Два года – с 2020 по 2022 – длилось дело о банкротстве, благодаря которому пепелище с охранными обязательствами нашло нового собственника – Сергея Чудова.

Перед началом работ он через суд попытался выкупить у “Алтайжилкомхоза” за 160 тыс. рублей оставшуюся 1/24 долю здания. И ему это почти удалось, но “Алтайжилкомхоз” подал апелляцию и выиграл. Дело не удалось отстоять и в кассации.

“Толк” обратился к Сергею Чудову за комментариями. На данный момент он не готов рассказывать о своем участии в проекте. Но уточнил, что намерен решить вопрос с “минимальным дольщиком”, чтобы приступить к работам по реконструкции. В свою очередь Глеб Юрьев заявляет, что оставшийся кусок здания в нормальном состоянии и он намерен продолжить там работать. Новый собственник, по его словам, может свободно заниматься восстановлением здания – ему в этом никто не мешает.

Контора купца А.Г. Морозова. Барнаул. Фото: kruzheva.lib.tomsk.ru Тренд на сохранение

Барнаул фактически уже утратил несколько памятников архитектуры царской эпохи, которые вовремя не восстановили. Например, ТЦ “Воскресенье” стоит на месте гостиницы “Империал”. Архитектура этого деревянного строения была похожа на дом купца Шадрина, в котором сейчас открыт ресторан “Русский чай” . Последний кстати также долго ждал собственника, который осилит реконструкцию деревянного здания, и в 2023-м состоялось торжественное открытие новой локации.

11 января, 7:54 Три года ждут. Историк требует кровлю барнаульскому сереброплавильному заводу

В 2017 году бывший барнаульский сереброплавильный завод приобрел нового собственника. Но пока он только готовиться восстанавливать 200-летние памятники архитектуры федерального значения

Сегодня внимание общественности приковано к другому памятнику-погорельцу – бывшему барнаульскому сереброплавильному заводу. Здание второй плавильной фабрики больше трех лет стоит без кровли, обращают внимание общественники. Да и в целом комплекс все еще ждет реконструкции.

По выданному Алтайохранкультурой предписанию, работы на 17 зданиях должны быть закончены уже в конце 2025 года. Однако пока собственник – компания “Матч” (100% учредитель компания “Первый” семьи Ракшиных, владельцев сети “Мария-Ра”) – все еще готовит проект. Якобы в 2023 году Барнаул посещали представитель КБ “Стрелка”, которых наняли для разработки концепции приспособления зданий. Сам собственник – Евгений Ракшин – отказывается рассказывать о ходе работ на памятнике архитектуры федерального значения, который называют колыбелью Барнаула.

Однако все-таки исторические здания в городе восстанавливают. Самый масштабный проект расположен рядом со сгоревшим домом купца Морозова. Это комплекс из нескольких зданий. В него входит, например, магазин Сухов и сыновья, в котором собственник планирует открыть ресторан.

Взято отсюда.

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