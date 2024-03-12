Появились кадры горящего над Ивановской областью самолета

Фото: скриншот из видео "[В] Омске…"

Самолет пронесся над домами и рухнул в лесу. В месте, где упало воздушное судно, потушили возгорание и сейчас там работают специалисты

В Ивановской области засняли возгорание военно-транспортного Ил-76, сообщает “РБК” .

На кадрах видно, как самолет загорается в воздухе и от него идет темный дым. Потом огонь пропадает, однако благополучно приземлиться борту все равно не удалось.

Напомним, что авиакатастрофа в Ивановской области случилась 12 марта. Военно-транспортный самолет разбился во время взлета. В Минобороны РФ заявили, что причиной трагедии стал пожар в одном из двигателей.

На борту Ил-76 находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Все они погибли. Губернатор региона Станислав Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших летчиков и поручил оказать всю необходимую помощь.

Взято отсюда.

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