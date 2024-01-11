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Появилось видео смертельного ДТП с грузовиком на трассе Бийск – Барнаул

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Появилось видео смертельного ДТП с грузовиком на трассе Бийск – Барнаул

Фото: "В КУРСЕ 22"

Момент столкновения трех автомобилей попал на запись видеорегистратора. Авария началась с того, что водитель одной из иномарок решил обогнать автомобиль, который ехал перед ним

В Сети опубликовали момент жесткой аварии на трассе Барнаул – Бийск, произошедшей 10 января, сообщает “В курсе 22” в соцсети “ВКонтакте” .

На ролике видно, как одна из машин совершила обгон, но не смогла удержаться на своей полосе. Она выехала на встречную полосу, где врезалась в другой автомобиль. Тот, в свою очередь, влетел в грузовик, с которого и велась видеозапись.

Напомним, что это была фура Volvo, еще два участника аварии – Hyundai Solaris и Toyota Estima.

По данным ГАИ, 35-летняя женщина на Hyundai Solaris, совершая обгон, выехала на полосу встречного движения и врезалась в Toyota Estima под управлением 40-летнего мужчины. После этого Toyota столкнулась с грузовиком Volvo, за рулем которого находился 41-летний мужчина.

В результате ДТП погибла 66-летняя пассажирка автомобиля Toyota. Водитель иномарки получил травмы и сейчас находится в реанимации.

Напомним, что смертельная авария случилась 10 января в Троицком районе на 278-м км Чуйского тракта.

Взято отсюда.

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