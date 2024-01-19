Поиски пропавшего игрока БК “Барнаул” Антона Петухова отложили из-за морозов

Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

20-летний баскетболист пропал утром 30 декабря по пути на остров Татышев на реке Енисей в Красноярске. Полиция установила, что он упал с моста

Повторных поисков пропавшего игрока БК “Барнаул” Антона Петухова пока не было, сообщает “Матч ТВ” со ссылкой на организацию “Поиск пропавших детей” им. Оксаны Василишиной, которая занимается поиском спортсмена.

“Поиски не прекращали, но повторного обследования силами полиции, волонтеров и спасателей больше не было. Ждем, когда спадут морозы, так как первое правило таких мероприятий – обеспечить безопасность поисковиков. Сейчас продолжается информационная работа, включая оповещение жителей ближайших населенных пунктов о том, чтобы обращали внимание на подозрительные вещи на воде и в прибрежной зоне“, – сказали в пресс‑службе.

Волонтеры отметили, что Петухов будет числиться пропавшим без вести, пока не будет найдено его тело.

Напомним, 20-летний спортсмен упал в реку Енисей с Октябрьского моста.

Уроженец Красноярска, воспитанник школы “Енисей” и молодежки ЦСКА Антон Петухов выступал за БК “Барнаул” в суперлиге.

Взято отсюда.

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