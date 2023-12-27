Поисково-спасательное подразделение Камня-на-Оби оказывает помощь людям уже 25 лет

С какими трудностями приходится сталкиваться спасателям, узнала «Катунь 24».

Источник фото: Катунь 24

«Напоролся на корягу, проткнул лодку, она начала сдуваться». Так о своей неудачной рыбалке вспоминает житель Камня-на-Оби Павел Молоков.

«Добрался, промок, но телефон не замочил. Вышел на остров и позвонил ребятам в спасотряд. Они довольно быстро приехали», — рассказал житель Камня-на-Оби Павел Молоков.

По словам Павла, спасатели уже через 10 минут были на месте, переправили его на берег, согрели и напоили горячим чаем. И это не единственный случай, когда удалось спасти жизнь человека.

«Девушка ушла и также заблудилась. Выехали, нашли, в панику впала, не смогла дорогу найти назад», — сообщил спасатель 1 класса поисково-спасательного подразделения Камня-на-Оби поисково-спасательного центра Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Виталий Шемякин.

В центре работает 10 спасателей, дежурят круглосуточно. Некоторые из них работают много лет. Например, Виталий Шемякин – 18. За это время он провел сотни спасательных операций.

«До этого работал пожарным 5 лет. Проходил обучение еще когда в пожарном отряде работал в 2003 году, когда на спасателей обучились, получил еще квалификацию спасателя, в то время еще, и в 2006 году меня пригласили, и я не отказался и о чем не жалею», — поделился спасатель 1 класса поисково-спасательного подразделения Камня-на-Оби поисково-спасательного центра Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Виталий Шемякин.

Спасательный центр расположен рядом с рекой, которая разделила город и жителей 11 сел. В межсезонье они помогают жителям села добраться до центра, доставляют до скорой помощи в экстренных случаях.

«Занимаемся также поисками потерявшихся, тоже на лодке в летнее время, зимой на снегоходе. Доставляли на снегоходе продукты, заметает деревни снегом, также доставляли до скорой на снегоходе», — отметил начальник поисково-спасательного подразделения Камня-на-Оби поисково-спасательного центра Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Вячеслав Кухлевский.

Спасатели также проводят профилактические мероприятия и обучения по оказанию первой помощи в экстренных случаях.

«Ездили не так давно на станцию юнатов, с ребятишками проводили занятия, показывали, как правильно надеть спасательные жилеты, что нужно делать, какие действия если человек тонет, первую помощь им рассказывали», — заявил начальник поисково-спасательного подразделения Камня-на-Оби поисково-спасательного центра Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Вячеслав Кухлевский.

Сегодня, в профессиональный праздник, они продолжают получать обращения о помощи и проводят спасательные операции.

Взято отсюда.

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