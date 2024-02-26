Пожар из-за сигареты в алтайском селе унес жизнь мужчины

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По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. Произошло возгорание матраса, затем огонь перешел на пол
В одном из домов в селе Плотава в Баевском районе при пожаре погиб мужчина, сообщил “Баевский голос” в Telegram-канале .
Трагедия произошла вечером 24 февраля. В одной из комнат загорелся матрац, а затем пол, пишет издание.
Вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при курении, мужчина задохнулся от дыма.
В тот же день два серьезных пожара случилось в Барнауле и Бурле .
Взято отсюда.
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