Пожар в крепости, новые авиарейсы и ощутимое землетрясение. Что произошло в Алтайском крае 23 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 23 января.
Главное за день в Алтайском крае.
◆ В ДТП на трассе «Барнаул — Бийск» в Троицком районе погибли три человека.
◆ В Белоярской крепости снова произошел пожар. Музей приостановил работу на неопределенный срок.
◆ Глава барнаульского «Горэлектротранса» Николай Петряшин обвинен в превышении должностных полномочий. Он останется под домашним арестом до 8 апреля.
◆ В барнаульском аэропорту возобновляются прямые чартерные рейсы в Таиланд.
◆ В Барнауле продают еще три крупных торговых объекта — в том числе ТЦ, который когда-то был любимым местом рок-тусовки.
◆ В Барнауле открыли выставку современного молодежного искусства — смотрите фоторепортаж.
◆ В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,64. Подземные толчки ощущались и в Барнауле — по словам очевидцев, в 02:00 в домах качались люстры.
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Взято отсюда
24.01.2024