Пожарные спасли женщину из охваченной огнём квартиры в Барнауле

К тушению огня привлекались 15 человек.
Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Утром 1 января пожар произошёл в многоэтажке на Попова. В квартире на третьем этаже загорелись мебель и личные вещи.
Прибывшие на место пожарные спасли из квартиры травмированную женщину. Также из помещения самостоятельно эвакуировались 15 человек, двое из них — дети.
К тушению привлекались 15 человек личного состава и три единицы техники, сообщает ГУ МЧС Алтайского края .
Взято отсюда.
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