Пожарные спасли женщину из охваченной огнём квартиры в Барнауле

К тушению огня привлекались 15 человек.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Утром 1 января пожар произошёл в многоэтажке на Попова. В квартире на третьем этаже загорелись мебель и личные вещи.

Прибывшие на место пожарные спасли из квартиры травмированную женщину. Также из помещения самостоятельно эвакуировались 15 человек, двое из них — дети.

К тушению привлекались 15 человек личного состава и три единицы техники, сообщает ГУ МЧС Алтайского края .

Взято отсюда.

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