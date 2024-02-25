Пожары в жилых домах, тревожные кнопки и нападение на бывшего мужа. Что произошло в Алтайском крае 25 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в регионе 25 февраля.

Главное за день в Алтайском крае.

Серьезный пожар произошел в барнаульской двухэтажке. Жильцов эвакуировали, а сам дом признали негодным для проживания.

На пожаре спасли людей в Бийске. В квартире загорелась стиральная машина и произошло сильное задымление.

Еще одно крупное возгорание заметили в Барнауле. Сгорел частный дом.

Женщина организовала нападение на бывшего мужа в Мамонтовском районе. Трое злоумышленников ворвались в дом, избили мужчину и забрали у него ценные вещи.

Тревожными кнопками оснастили несколько бригад скорой помощи. Теперь Росгвардия приезжает на вызовы в Камне-на-Оби и укладывается в положенные 5-7 минут.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

25.02.2024