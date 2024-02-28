Полицейские арестовали раздетого барнаульца, бегавшего по улице с окровавленным ножом

Днем 27 февраля жители Барнаула заметили на улице молодого человека, который в одних шортах и босиком бежал с окровавленным ножом в руке. Парня задержали и доставили в отделение полиции.

Очевидцы рассказали сообществу «Инцидент Барнаул», что увидели молодого человека на улице Матросова, возле лицея № 3. Отмечается, что на нем были только шорты, он босиком бежал с окровавленным ножом за другим человеком, который тоже был одет не по погоде.

По данным МВД, парня с ножом задержали и доставили в отделение по Железнодорожному району. Его личность установлена, выясняются обстоятельства происшествия.

Судя по всему, речь идет об инциденте, расследуемым СУ СКР по Алтайскому краю. Устанавливаются обстоятельства убийства молодого человека в Барнауле. Днем 27 февраля в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Матросова было обнаружено тело 18-летнего парня с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, трое молодых людей в квартире употребляли наркотические средства, в ходе чего одному из них были причинены множественные ножевые ранения. После этого проживающий в квартире 19-летний горожанин с ножом в руках выбежал на улицу, где его задержали сотрудники полиции.

В настоящее время следователи Следственного комитета проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастности задержанного к совершению особо тяжкого преступления.

Взято отсюда.

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