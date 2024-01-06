Полицейские Камня-на-Оби задержали вора-домушника

Преступник проник в дом местной жительницы.

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В отдел МВД России «Каменский» обратилась женщина 1964 года рождения по факту кражи имущества из ее частного дома.

Как сообшает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, в доме, где произошло преступление, постоянно проживает брат заявительницы, сама женщина живёт в другом населеном пункте.

По возвращению в город, потерпеашая обнаружила повреждённый замок на входной двери строения и пропажу цифровой телевизионной приставки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить, что воспользовавшись отсутствием жильцов дома, 31-летний местный житель проник в него и выкрал тв-приставку.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Взято отсюда.

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