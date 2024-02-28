Полицейские накрыли наркопритон в Новоалтайске

К ответственности привлекли и хозяев, и посетителей.

Источник фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Наркопритон в частном доме выявили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Новоалтайске. Его организовали двое сожителей: 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, сообщает МВД по Алтайскому краю .

Установлено, что в жилище регулярно собирались компании наркозависимых. В ходе осмотра полицейские изъяли шприцы с остатками наркотиков и разные приспособления для их потребления.

Правоохранители привлекли к административной ответственности за потребление наркотиков без назначения врача и хозяев, и посетителей дома. Кроме того, против организаторов наркопритона возбудили уголовное дело.

Взято отсюда.

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