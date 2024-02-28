реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Полицейские накрыли наркопритон в Новоалтайске

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Полицейские накрыли наркопритон в Новоалтайске

К ответственности привлекли и хозяев, и посетителей.

Источник фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Наркопритон в частном доме выявили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Новоалтайске. Его организовали двое сожителей: 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, сообщает МВД по Алтайскому краю .

Установлено, что в жилище регулярно собирались компании наркозависимых. В ходе осмотра полицейские изъяли шприцы с остатками наркотиков и разные приспособления для их потребления.

Правоохранители привлекли к административной ответственности за потребление наркотиков без назначения врача и хозяев, и посетителей дома. Кроме того, против организаторов наркопритона возбудили уголовное дело.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай сегодня , новости алтая и барнаула ,

горняк22 телеграм
Как распознать террориста?

Как распознать террориста?

Уважаемые горожане, будьте предельно внимательны! Всегда обращайте внимание на поведение…

Узнать больше
Гости из Москвы и Новосибирска посетили торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Гости из Москвы и Новосибирска посетили торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

На территории парка «Патриот» 24 февраля состоялся военно-патриотический фестиваль, посвященный…

Узнать больше
СМИ: украинские чиновники назвали число наемников в рядах ВСУ

СМИ: украинские чиновники назвали число наемников в рядах ВСУ

Чиновники на Украине утверждают, что в рядах ВСУ уже воюют…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp