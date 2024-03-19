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Полицейские поймали очередного закладчика в Барнауле

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Полицейские поймали очередного закладчика в Барнауле

Он создал 37 тайников в разных районах города.

Источник фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Барнаульские правоохранители задержали с поличным 41-летнего уроженца одной из республик Средней Азии. Он успел сформировать 37 тайников с наркотиками в разных районах города, сообщает МВД по Алтайскому краю .

По предварительным данным, в феврале мужчина получил оптовую партию «синтетики» в Новосибирске. А в начале марта, исполняя роль курьера и закладчика одновременно, приехал в Барнаул с целью сбыта запрещенных веществ. Для этого подозреваемый арендовал квартиру посуточно.

Экспертиза показала, что изъятое у гостя из ближнего зарубежья вещество является героином. Более того, стражи порядка установили, что сбытчик находится на территории страны незаконно.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленника взяли под стражу.

Взято отсюда.

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