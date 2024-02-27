Полицейские задержали барнаульца, причастного к распространению наркотических закладок

Сотрудники отдела по противодействию наркоугрозе в сети Интернет управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии задержали 38-летнего барнаульца, подозреваемого в покушении на сбыт марихуаны.

Мужчина был задержан после того, как сделал очередную наркотическую закладку в условном месте, координаты которого должны были быть отправлены наркопотребителю.

В ходе личного досмотра полицейские изъяли у мужчины еще десять свёртков с неизвестным веществом.

Их содержимое было направлено на исследование, по результатам которого эксперты дали заключение, что это марихуана массой около 20 граммов.

Как было установлено в ходе разбирательства, крупные партии наркотиков растительного происхождения житель Барнаула получал из нелегального интернет-магазина, их он забирал в условном месте, фасовал дома и впоследствии распространял. Как правило, это была территория лесной зоны в пригороде краевой столицы. Подтверждающая информация обнаружена сотрудниками наркоконтроля в мобильном телефоне подозреваемого.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого также было обнаружено около 50 граммов наркотических средств, весы, различный упаковочный материал. Все было изъято и направлено на экспертизу.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору».

В отношении жителя Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции продолжают комплекс мероприятий, направленных на установление иных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также лиц, причастных к ее организации.

Взято отсюда.

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