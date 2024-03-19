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Полиция обвинила женщину в убийстве сожителя в Рубцовске

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Полиция обвинила женщину в убийстве сожителя в Рубцовске

Ранее женщина была судима за аналогичное преступление.

Источник фото: unsplash.com

8 марта местная 52-летяя жительница вместе с сожителем пили алкоголь в съемной квартире. За это время пара иногда ссорилась. Так, во время очередного конфликта, взамен оскорблений женщина ударила кухонным ножом в шею мужчины.

Обвиняемая не стала помогать мужчине, вместо этого она вымыла нож и ушла к знакомым.

Как выяснило следствие, обвиняемая ранее была судима за убийство знакомого мужчины. В данный момент возбуждено уголовное дело, а следствие собирает доказательства, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Взято отсюда.

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