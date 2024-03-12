Полиция задержала курьера, забравшего около 250 000 рублей у пенсионеров в Алтайском крае

Им оказался 20-летний житель Тальменского района.

Источник фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Первой жертвой мошенничества стала 87-летняя жительница Тальменки. Ей, как и второй жертве, аферисты позвонили на стационарный телефон, якобы ее дочь попала в ДТП. За время разговора с женщиной говорили от лица следователя, хирурга и даже от имени дочери. Женщина голос не узнала, однако другие лица сказали, что все это из-за тяжелых последствий аварии. Поверив мошенникам, женщина передала курьеру 80 000 рублей.

Второй жертвой стал 91-летний житель поселка Среднесибирского. Мошенники проделали ту же схему, сообщив, что родственник мужчины попал в ДТП и ему теперь нужна помощь. В итоге пенсионер передал курьеру 158 000 рублей.

Однако курьеру перевести деньги на указанный счет не получилось. Банк остановил подозрительную операцию, а позже полиция задержала мошенника.

Курьером оказался ранее не судимый 20-летний житель Тальменского района. Парень признался в содеянном и рассказал, что работу нашел в одном из мессенджеров. Получив два адреса, парень должен был забрать деньги и перевести их на указанный счет, оставив себе процент.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщает ГУ МВД России по региону.

Взято отсюда.

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