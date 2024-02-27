Полиция задержала мужчину, распространявшего наркотики в Барнауле

Возбуждено уголовное дело.
Источник фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
Полиция задержала 38-летнего барнаульца, подозреваемого в сбыте марихуаны.
Мужчина сделал наркотическую закладку в условном месте, координаты которого должен был получить наркопотребитель. Когда полиция задержала наркоторговца, сотрудники изъяли еще 10 свертков с марихуаной весом 20 граммов. После этого полиция обыскала дом мужчины и нашла еще около 50 граммов наркотиков, весы и другие материалы.
Наркотики мужчина получал из нелегального интернет-магазина. Продавец оставлял партию в условном месте, чаще всего в лесной зоне в пригороде Барнаула. После барнаулец расфасовывал наркотики у себя дома и распространял наркопотребителям. Информация об этом была найдена в телефоне подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, сообщает ГУ МВ России по региону.
Взято отсюда.
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