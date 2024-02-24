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Поликлинику №14 города Барнаула показали на выставке «Россия»

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Поликлинику №14 города Барнаула показали на выставке «Россия»

Сотрудники медучреждения показали обновлённую поликлинику по видеосвязи.

Источник фото: телеграм-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

В рамках «Дня здоровья» на международной выставке «Россия» в Москве рассказали о новом здании барнаульской поликлиники №14, об этом написал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своём телеграм-канале.

На «Дне здоровья» присутствовали министр здравоохранения Михаил Мурашко и зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Средства на строительство поликлиники №14 были направленны по нацпроекту «Здравоохранение». В помещении были построены кабинеты с современным оборудованием, а также закуплена необходимая медтехника для создания отделения взрослой реабилитации. Его запустят в 2024 году.

Одновременно медучреждение может принимать 900 пациентов и является самой большой в крае, на его базе впервые были сконцентрированы поликлинические услуги, консультативные и высокотехнологичные диагностические службы.

Взято отсюда.

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