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Полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев поздравил сибиряков с Новым годом

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Полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев поздравил сибиряков с Новым годом

Дорогие сибиряки! Для каждого из нас Новый год – это добрый, теплый праздник, который мы встречаем в кругу близких и дорогих людей. Он наполнен счастьем и верой в то, что все самые смелые планы и заветные желания обязательно сбудутся.

Уходящий год многому нас научил. Защищая ценности русского мира, наши воины и мы вместе с ними обрели силу духа, которая помогает нам преодолевать трудности и вызовы времени. Мы стали внимательнее относиться друг к другу, чаще проявлять великодушие и чуткость. Уверен, что в этом году каждый из нас по-новому ощутил сплоченность народа и любовь к Отечеству – те ценности, которые живут в глубине наших сердец.

Возрастающее внешнее давление на нашу страну лишь убеждает нас в правильности выбранного пути. Мы продолжаем усиливать технологическую независимость, совершаем прорывные научные открытия, создаем масштабные производства, строим спортивные и культурные объекты, жилые дома, больницы, школы и детские сады.

В наступающем году нам предстоит продолжать развитие России. Убежден, что умение нашего народа действовать нестандартно и творчески, жить по совести и верить в собственные силы помогут не просто создать счастливое будущее для наших детей и внуков, но и укрепить фундамент российского государства на десятилетия вперед!

Дорогие друзья! Пусть праздник, проведенный в окружении родных и близких, согреет ваши сердца, подарит много счастливых встреч, вдохновит на осуществление и воплощение самых смелых идей.

Желаю, чтобы наступающий год для всех нас стал успешным, принес в каждый дом любовь, взаимопонимание, спокойствие и только добрые перемены.

С праздником, с Новым годом!

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Взято отсюда.

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