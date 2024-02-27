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Полуголый парень с ножом в Барнауле выбежал из квартиры, где произошло убийство

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Полуголый парень с ножом в Барнауле выбежал из квартиры, где произошло убийство

Фото: pixabay.com

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи выясняют все обстоятельства

В Барнауле в одной из квартир многоэтажки на улице Матросова 27 февраля произошло убийство. К нему может быть причастен молодой человек, которого горожане видели полуголым с ножом в руке. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В квартире обнаружили тело 18-летнего парня. Как удалось установить на данный момент, убийство произошло, когда трое молодых людей употребляли наркотики. Погибшему нанесли ножевые ранения.

После этого проживающий в данной квартире 19-летний мужчина с ножом в руках выбежал на улицу, где его задержали сотрудники полиции“, – заявили в следкоме.

Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастности молодого человека к убийству.

Взято отсюда.

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