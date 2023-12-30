Порывистый ветер и метель ожидаются в Алтайском крае 30 декабря

В Алтайском крае продолжает действовать штормпрогноз. Синоптики предупреждают, что 30 декабря в регионе ожидаются усиление ветра, мокрый снег, метели, снежные заносы.

По информации Алтайского ЦГМС, в регионе 30 декабря прогнозируется 0,-5 гр. Ожидается дождь, мокрый снег, местами метели. На дорогах гололедица и снежные заносы. Ветер юго-западный, с порывами по югу до 25–27 м/с.

Ночная температура составит -5,-10 гр.

В Барнауле синоптики обещают днем -2,-4 гр., ночью -1,-3 гр. Небольшой снег.

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , банкфакс новости алтайского края и республики алтай ,