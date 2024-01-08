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Порывистый ветер и снегопады обрушатся на Алтайский край 8 января

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Порывистый ветер и снегопады обрушатся на Алтайский край 8 января

8 января в Алтайском крае ожидается усиление ветра, снегопады, метели. А уже на следующий день, 9 января, прогнозируется похолодание.

По информации Алтайского ЦГМС, в регионе 8 января ожидается днем -1,+4 гр., ночью -11,-16 гр., местами -4,-9 гр.

На большей части территории снегопады и метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный. Местами порывы могут достигать 18–23 м/с, по югу 25–28 м/с.

В Барнауле прогнозируется днем 0,+2 гр., ночью -11,-13 гр. Мокрый снег.

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Взято отсюда.

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