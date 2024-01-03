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Порывистый ветер принесет в Алтайский край 3 января похолодание

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Порывистый ветер принесет в Алтайский край 3 января похолодание

В Алтайском крае продолжает действовать штормпрогноз. 3 января в регионе ожидается сильный снег, метели, усиление ветра и похолодание.

По информации Алтайского ЦГМС, 3 января в регионе ожидается -3,-8 гр., по западу -11,-16 гр., с похолоданием в течение дня. Небольшой снег, метели. На дорогах гололедица и местами снежные заносы. Ветер северо-западный, 11–16 м/с, с порывами 18–23 м/с.

В Барнауле 3 января прогнозируется -3,-5 гр с похолоданием в течение дня. Небольшой снег, метель.

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