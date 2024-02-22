После вмешательства краевого УФАС бийская ЦГБ отменила торги по закупке крупной партии шприцев

Цена контракта составляла более 9 млн рублей.

Но выяснилось: заявку больница составила так, что победить в аукционе мог только поставщик конкретного товара иностранного производителя. В антимонопольный орган пожаловался один из участников торгов – фирма из Кабардино-Балкарии. Заявитель указал, что при закупке крупной партии шприцев для своих нужд бийская ЦГБ указала дополнительные характеристики медицинских изделий, в частности, шприцы должны были поставляться с дополнительным чехлом, который блокирует иглу после выполнения манипуляции. При этом больница не обосновала потребность именно в этом товаре. Антимонопольная служба посчитала, что бийская больница допустила нарушения, которые ограничили возможность для отечественных производителей шприцев поучаствовать в торгах. Закупка медизделий на сумму 9 млн 300 тысяч рублей аннулирована и, очевидно, будет проводиться повторно, уже без нарушений.

Татьяна Долгова

Взято отсюда.

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