Постелька из камней и обманка для родителей. В алтайском соколятнике готовятся к массовому пополнению

В питомнике редких птиц «Алтай-Фалькон» готовятся к периоду размножения краснокнижных соколов-балобанов. Первые яйца могут появиться уже в начале марта. Об этом сообщает пресс-служба АлтГУ.

Соколы-балобаны.

Суровый комфорт

В отличие от других птиц, соколам-балобанам не подойдут мягкие гнезда из перьев и веток. В дикой природе они предпочитают гнездиться на холодных отвесных скалах и высиживать яйца прямо на камнях.

Кусок скалы в питомник будет трудно доставить, но альтернатива есть. Это керамзит, который обладает плохой теплопроводностью и предупреждает охлаждение яиц. Сотрудники питомника насыпают его в специальные гнездовые ящики.

Готовиться к периоду размножения в «Алтай-Фальконе» начали сразу после новогодних праздников. Питомник подал заявку на приобретение 10 кубометров керамзита. Долгое время его не могли доставить в срок — помешали суровые морозы.

«Коллеги из отдела материально-технического снабжения АлтГУ под руководством Валентины Захватовой с пониманием отнеслись к нашей проблеме, оперативно оформили договор, перевели переговоры с поставщиком и, как только позволила погода, материалы были доставлены в питомник», – рассказывает директор Зоологического центра, профессор Сергей Снигирев.

Сейчас сотрудники стараются успеть завершить обустройство гнезд в срок. Ведь птицам важно обеспечить покой за неделю до первой кладки.

Клуб возрождения традиций соколиной охоты в питомнике “Алтай-Фалькон”

Ожидаемое пополнение

В прошлом году первой яйцо появилось 6 марта. Гнездились 22 пары птиц. В этом году ждут пополнения из еще нескольких пар из так называемой ремонтной группы.

Как только яйца появятся на свет, их тут же забирают из гнезда в инкубатор. Это необходимо для того, чтобы сохранить как можно больше малышей. А чтобы пернатая мама не пугалась, ей подкладывают «обманку» – бесплодные куриные яйца. Когда соколята окрепнут, их вернут обратно в гнездо.

«В гнезде самки балобана может насчитываться от трех до пяти яиц. Процесс кладки не быстрый, здесь важно не потревожить птицу. Поэтому до момента изъятия яиц может пройти достаточно долгое время», – рассказывают в питомнике.

Лаборатория питомника редких птиц АлтГУ.

Прощание с гнездом

В дальнейшем соколят ждет разная судьба. Одних отправят в дикую природу, других оставят для дальнейшего размножения. А часть птенцов останется для дрессировки в Клубе возрождения традиций соколиной охоты, который появился в январе 2024 года.

Участники клуба будут общаться с соколятами с самого рождения. Птенец будет воспринимать соколятника как воспитателя или родителя. Этот процесс называется импринтирование – запечатление человека в образе себе подобного. Такой способ предпочтительнее для неопытных соколятников.

Есть и другой вариант дрессировки сокола-балобана, который подойдет для тех, кто с соколом уже общался. Соколятник берет подросшую птицу, вставшую на крыло, но еще не получившую большого жизненного опыта. Здесь уже человек будет восприниматься ею как напарник.

Лаборатория питомника редких птиц АлтГУ.

«Каждая птица индивидуальна, с ней нужно уметь общаться. Это не кошечку за ушком погладить», – отмечает зоотехник первой категории Павел Коннов.

Почему в Алтайском госуниверситете решили возродить традиции соколиной охоты и как будут дрессировать пернатых хищников — в большом материале altapress.ru.

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Взято отсюда

28.02.2024