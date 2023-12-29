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Пострадали не только мандарины: как барнаульцы выживают в предновогодней давке в магазинах и что покупают

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Корреспондент NGS22.RU побывала в трех торговых центрах в час пик

Пострадали не только мандарины: как барнаульцы выживают в предновогодней давке в магазинах и что покупают

Барнаульские чиновники, анонсируя предновогодние пробки, просили горожан делать покупки в магазинах рядом с домом. Но жители краевой столицы, как это обычно бывает перед праздниками, поехали в «Ленту» и «Ашан». Корреспондент NGS22.RU узнала, что покупают барнаульцы к столу в последние дни перед Новым годом.

От шоколадок до белья

Днем в четверг припарковаться у ТРЦ Galaxy оказалось задачей со звездочкой — столько машин вокруг. Несколько минут на маневры, и водитель такси велел выходить, оставив меня прямо в луже. В краевой столице конец 2023-го выдался на редкость теплым. Из-за плюсовых температур дороги превратились из снежно-ледяных в снежно-грязевые. Однако ни капризы погоды, ни вечерние пробки не остановили барнаульцев перед шопингом. Витрины магазинов пестрили надписями о скидках до -50%. Как не зайти за платьишком? Или в «Ашан» за мандаринами.

Так, кажется, подумал весь город. Очереди и толпы были на всех этажах «Галактики» и почти во всех отделах. Лидеры по выручке после продуктового — магазины сладостей и нижнего женского белья. В последнем мужчины с задумчивым видом выбирали комплекты. Кто-то справлялся сам, кто-то сдавался и звонил получательнице подарка.

Пострадали не только мандарины: как барнаульцы выживают в предновогодней давке в магазинах и что покупают

В отделе азиатских сладостей и безделушек, который еще меньше, чем бельевой, тоже не протолкнуться. Горожане сметают с полок импортные шоколадки и конфеты в ярких упаковках и еще что-нибудь к ним. Например, смешную шапку с ушами зайца или брелок на ключи. Цены тут разные: от 200 рублей — на маленькие презенты до нескольких тысяч за большие мягкие игрушки. В основном представлены коты овальной формы, которых удобно обнимать или использовать вместо подушки. Такого плюшевого питомца как раз выбрала юная первокурсница Рита.

— Ищу подарок для подружки. Что-нибудь милое и прикольное. Думаю, этот котик просто умилительный, ей понравится. Еще куплю шоколадку, и всё, хватит с нее.

Как у мамы или лучше (а по цене так же)

В магазинах косметики тоже аншлаг. Пока дамы тестировали один аромат за другим, их кавалеры слонялись вокруг стеллажей с тенями и помадами. Сметают и уже готовые подарки — наборы по уходу за собой. Они есть не только для взрослых «теть», но и для маленьких принцесс. В розовых-розовых коробках такие же бутылочки.

Пострадали не только мандарины: как барнаульцы выживают в предновогодней давке в магазинах и что покупают

Консультант Наталья рекомендует выбирать косметику девочкам старшей детсадовской группы. В этом возрасте малышки уже понимают, зачем нужны духи и помада. Им тоже хочется косметичку «как у мамы». Правда, стоит такая радость не по-детски. За небольшой набор придется отдать не меньше тысячи рублей. За одну помаду или блеск — около 250 рублей. Быть красоткой недешево в любом возрасте, намекают цены в «Летуаль».

Еще парфюм можно выбрать на «островках» в торговом центре. За столиками сидят сами продавцы и предлагают товар. Но такие мини-точки горожане почему-то обходят стороной. Поэтому торговцы арабскими духами сегодня скучают в стороне.

На фуд-корте, что на третьем этаже, людей не меньше. Они спешат подкрепиться то ли перед забегом по магазинам, то ли после. Самые длинные очереди в фастфуд-заведения с бургерами и шаурмой. Меньше людей ждут блины и пельмени. Отдельный квест — найти свободное место и спокойно поесть, пока стол или стул не толкают прохожие.

Пострадали не только мандарины: как барнаульцы выживают в предновогодней давке в магазинах и что покупают

После плотного обеда в набитом до отказа лифте горожане едут на первый этаж — в «Ашан». Перед праздниками гипермаркет даже изменил режим работы. С 22 по 30 декабря — с 08:00 до 23:00, говорится в посте паблика «Галактики» во «Вконтакте». Горожане начинают покупки с веток елей для украшения дома и заканчивают сладкими подарками для детей. Первые пахнут как будто только из леса, а вторые — будто только что из кондитерской фабрики.

Аромат праздника, видимо, кружит голову некоторым, и они берут вторую тележку — под алкоголь и еще что-нибудь. Выбирают в «Ашане» и подарки. Есть и книги, и пижамы, и каноничные наборы с гелями для душа. Кстати, по опросам «Толка» и «Амика» средства гигиены — одни из худших презентов. И не только на Новый год. О лучших респонденты не рассказали.

«Недокриминальная» хроника из отдела фруктов

В «Ленте» в ТЦ «Пионер» ситуация примерно такая же и с парковкой, и с очередями. Вот женщина командует мужу: «Ну больше, больше перцев бери». Мужчина послушно кладет овощи один за другим в мешок, будто надеется, что скоро это закончится. Рядом бабушка выбирает из кучи мандаринов самые-самые и всё никак не определится. Несколько фруктов упали на пол, их быстро раздавили проходящие мимо покупатели. В отделе соков подобный инцидент — разлетелась на осколки бутылка гранатового. Все мы под конец года, как она, немного разбитые и хотим полежать. Впрочем, «место преступления» быстро приводят в порядок сотрудники магазина.

Пострадали не только мандарины: как барнаульцы выживают в предновогодней давке в магазинах и что покупают

У них тоже много задач. В дни праздничного бума сохранять зал чистым сложнее, чем обычно. Вот одна из работниц убирала с бутылок шампанского несколько недорогих шоколадок. Они здесь ни к месту. Обычно к игристому ставят конфеты подороже — «Рафаэлло» или «Коркунов».

В «Марии-Ра» в ЦУМе всё обошлось мирно, без фруктов всмятку или разбитых бутылок. Покупателей тут вечером четверга намного меньше, чем в крупных гипермаркетах. И сами горожане будто немного другие. Неспешно выбирают фрукты или баночку икры, подолгу рассматривают товар.

Мужчина в пушистой шапке-ушанке взвешивает конфеты, а потом решает взять еще и возвращается к лоткам со сладостями. Даже на оплату очередей почти нет. Наверное, другая половина города, решившая закупаться к праздникам в ЦУМе, перехитрила остальных.

Взято Источник
29.12.2023

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