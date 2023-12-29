Потолок обрушился в одном из жилых домов Рубцовска

Возбуждено уголовное дело.

Источник фото: СУ СК России по Алтайскому краю

29 декабря жительница двухэтажного дома № 130 на улице Комсомольской сообщила об обрушении потолка в ее квартире.

Прибывшие на место происшествия следователи осмотрели территорию, опросили жильцов и сотрудников администрации города. Выяснилось, что дом был признан аварийным в 2021 году. Дальнейшее проживание людей в нем невозможно, пояснили в прокуратуре . Ведется работа по расселению жителей 17 квартир, которым администрация предложила компенсацию платы за найм жилья, а также предоставила возможность расселения в жилые помещения маневренного фонда.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «халатность», сообщает Следком Алтайского края . Следствию предстоит оценить работу должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы жилищно-коммунального хозяйства города.

Взято отсюда.

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