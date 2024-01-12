Поздравляем коллег из органов прокуратуры с профессиональным праздником!

29 декабря 1995 года Указом Президента Российской Федерации № 1329 был установлен День работника прокуратуры Российской Федерации и ежегодно в нашей стране он отмечается 12 января.

В 2024 году органам прокуратуры исполняется 302 года и на протяжении всего времени сотрудники российской прокуратуры успешно осуществляют контроль и надзор за исполнением законодательства Российской Федерации, а также за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Алтайский филиал РАНХиГС в течение трех лет осуществляет сотрудничество с Прокуратурой Алтайского края, и в результате совместной деятельности вносится неоценимый вклад в подготовку будущих юристов. Так, в настоящее время, в реализации образовательной программы «Прокурорская деятельность» по специальности «Судебная и прокурорская деятельность» участвуют действующие сотрудники органов прокуратуры, а также ветераны, которые передают свой опыт и знания.

Коллектив Алтайского филиала РАНХиГС поздравляет работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником! Желаем здоровья, благополучия и успехов!

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай сегодня , новости района алтай ,