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Поздравляем коллег из органов прокуратуры с профессиональным праздником!

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Поздравляем коллег из органов прокуратуры с профессиональным праздником!

29 декабря 1995 года Указом Президента Российской Федерации № 1329 был установлен День работника прокуратуры Российской Федерации и ежегодно в нашей стране он отмечается 12 января.

В 2024 году органам прокуратуры исполняется 302 года и на протяжении всего времени сотрудники российской прокуратуры успешно осуществляют контроль и надзор за исполнением законодательства Российской Федерации, а также за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Алтайский филиал РАНХиГС в течение трех лет осуществляет сотрудничество с Прокуратурой Алтайского края, и в результате совместной деятельности вносится неоценимый вклад в подготовку будущих юристов. Так, в настоящее время, в реализации образовательной программы  «Прокурорская деятельность» по специальности «Судебная и прокурорская деятельность» участвуют действующие сотрудники органов прокуратуры, а также ветераны, которые передают свой опыт и знания.

Коллектив Алтайского филиала РАНХиГС поздравляет работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником! Желаем здоровья, благополучия и успехов! 

Взято отсюда.

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