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Правоохранители проверят мэрию Бийска в связи с травмой подростка на снегокате

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Правоохранители проверят мэрию Бийска в связи с травмой подростка на снегокате

Фото: пресс-служба СКР

Прокуратура и следком проверят обстоятельства инцидента, а также действия органов местного самоуправления в плане содержания улично-дорожной сети

Прокуратура Алтайского края и региональный СУ СКР проводят проверки после несчастного случая со школьником на склоне в Бийске.

Как пояснили в ведомствах, 24 декабря 14-летний подросток катался на лыжном снегокате со снежного склона в лесопарковой зоне квартала АБ. Что конкретно произошло при катании не уточняется, но ребенок получил тяжелые травмы. Сейчас мальчик проходит лечение в стационаре.

Прокуратурой устанавливаются условия и причины произошедшего, в том числе проверяется организация зимнего отдыха детей. В ходе проверки будет дана оценка органам местного самоуправления по содержанию улично-дорожной сети и мест общего пользования“, – заявили в надзорном ведомстве.

Следственные органы проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Ранее жительница Барнаула сломала ногу на “Лыжне здоровья” . Ее пришлось забирать из леса с помощью МЧС.

Взято отсюда.

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