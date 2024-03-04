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Преданных и ласковых собак и кошек отдают в добрые руки в Барнауле. Подборка

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Altapress.ru публикует подборку животных, которым очень нужен дом. Мы нашли эти объявления на “Авито”. Собак и кошек отдают бесплатно.

Преданных и ласковых собак и кошек отдают в добрые руки в Барнауле. Подборка

Собаки. Бродячие собаки.

Срочно нужен дом и человеческое отношение

«1. Грей – чудо пес, 2 года, к людям с любовью, с собаками – лидер, будет отличным охранником.
2 и 3. Два мальчика, 1 год и 2 месяца, из одного помета.
Оба контактные, очень любят людей, добродушный характер, но служить будут.
4. Мальчик, чуть больше года, очень тянется к людям, очень нуждается в своем человеке, с которым будет спокоен, умен, предан.
5. Метис лабрадора, мальчик, около года, очень активный и ориентированный на общение с человеком, как и подобает лабрадору. Очень страдает без этого, просто сходит с ума в закрытом вольере, помогите ему проявить всю заложенную в нем любовь к человеку!
6-7. Девочка, молодая (около 2 лет), общительная, ласковая. Стерилизована.
8. Мария – молодая, красивая девочка, очень активная. Нужны длительные прогулки и желательно вольер без цепи.
9. Кора, около 3 лет. Стерилизована. Плачет и скулит, чтобы к ней подошли и погладили. Обнимает передними лапами и смотрит в глаза», — рассказали о животных в объявлении на “Авито”.

Также в объявлении написано, что передержка отказывается кормить собак. А у волонтеров нет сил и средств кормить 70 животных.

Остались без хозяина

Игривый черный кот и спокойная полосатая кошечка ищут добрые руки. Автор объявления указывает, что они остались без хозяина.

Преданных и ласковых собак и кошек отдают в добрые руки в Барнауле. Подборка

Кот и кошечка ищут дом.

Преданных и ласковых собак и кошек отдают в добрые руки в Барнауле. Подборка

Кот и кошечка ищут дом.

Преданных и ласковых собак и кошек отдают в добрые руки в Барнауле. Подборка

Кот и кошечка ищут дом.

Охотник за елочными игрушками

Смешного глазастого котеночка отдают в Барнауле. Малышу всего полтора месяца. Неизвестно, какого он пола. Но по фото сразу понятно — тот еще охотник и игрун.

Преданных и ласковых собак и кошек отдают в добрые руки в Барнауле. Подборка

Котенок в добрые руки в Барнауле.

Преданных и ласковых собак и кошек отдают в добрые руки в Барнауле. Подборка

Котенок в добрые руки в Барнауле.

Прибился на работе

Очень ласковый пушистый серый котяра прибился к кому-то на работе. В объявлении пишут, что у него раньше, скорее всего, был дом. Кот кастрированный. Возможно, его потеряли хозяева.

Преданных и ласковых собак и кошек отдают в добрые руки в Барнауле. Подборка

Серый кот в Барнауле.

Преданных и ласковых собак и кошек отдают в добрые руки в Барнауле. Подборка

Серый кот в Барнауле.

Малышка ищет дом

Девочка помесь Еврохаунда хочет попасть в добрые руки. Ей всего два месяца, она привита. У нее есть братики и сестренки.

Преданных и ласковых собак и кошек отдают в добрые руки в Барнауле. Подборка

Девочка помесь Еврохаунда.

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Взято отсюда
04.03.2024

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