Председатель Госдумы Володин пообещал россиянам больше доступной рыбы

21 февраля Правительство России расторгло соглашение советского периода с правительством Британии о рыболовстве, подписанное 25 мая 1956 года.
Договор разрешал британским судам на протяжении 68 лет заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море на безвозмездной основе. Об этом заявил Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По его словам, неизвестно чем руководствовался Никита Хрущев, когда принимал его. Ведь взамен страна ничего не получала, а скорее наоборот. Лишь за прошлый год англичане выловили 566 тысяч тонн трески и пикши. Для британцев это порядка 40% «рыбного меню».
Но вместо благодарности Россия получила почти 2 тысячи санкций. По мнению политика, англичане ведут себя крайне агрессивно и недружественно.
«Наш Президент принял решение расторгнуть договор 1956 года. Депутаты его единогласно поддержали. Наши рыбаки после денонсации этого соглашения смогут добывать больше рыбы в родном Баренцевом море, она станет доступнее для наших граждан», – заявил Володин.
Также он посоветовал англичан начать учить русские народные пословицы, приведя в пример эту: русские долго запрягают, но быстро ездят.
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Взято отсюда.
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